Производство Apple Watch Series 6 прекращено

Apple прекратила выпуск Apple Watch Series 6, устройство больше не доступно для покупки на их веб-сайте, так как Apple выпустит в эту пятницу Apple Watch Series 7. Компания выпустила свои Apple Watch Series 6 в сентябре 2020 года, и теперь они удалили устройство со своего веб-сайта, оно было заменено новым Series 7. Apple Watch Series 7 получил ряд обновлений по сравнению с Apple Watch Series 6, включая новый увеличенный дисплей, дополнительные функции отслеживания состояния и многое другое. Цены на новые Apple Watch Series 7 начинаются с 399 долларов, и они доступны в различных моделях двух размеров: 41 мм и 44 мм. Apple также предлагает Apple Watch SE и Apple Watch Series 3 на своем веб-сайте.

Новые часы Apple Watch Series 7 выйдут в свет в эту пятницу, 15 октября, с пятницы они будут доступны в магазинах Apple Store, а также у сторонних розничных продавцов. Apple также предлагает версии своих новых Apple Watch от Nike и Hermes.
Комментарии и отзывы Apple Watch Series 7
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