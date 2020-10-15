Производство iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max прекращены

Apple анонсировала серию iPhone 12, состоящую из четырех моделей, а именно iPhone 12 , iPhone 12 Mini , iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Как и в предыдущие годы, компания прекратила выпуск прошлогодних высокопроизводительных моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Когда Apple анонсировала iPhone XS и iPhone XS Max в 2018 году, она прекратила выпуск iPhone X во многих странах. Точно также, когда технический гигант из Купертино представил iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max в 2019 году, он прекратил выпуск своих предшественников.

История повторяется с выпуском iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, компания сняла с производства iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Комментарии и отзывы iPhone 11 Pro Max
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