Производство iPhone Fold уже запущено

Производственная линия Apple для складного iPhone практически готова, и компания стремится довести устройство до идеала, чтобы составить конкуренцию Galaxy Z Fold 7 от Samsung. На данный момент компания активно тестируют финальные прототипы устройства, оттачивая детали перед стартом производства. Издание ETNews уточняет, что производство складных OLED-дисплеев для новинки уже стартовало, причём официальная презентация устройства ожидается в следующем году. Панели для iPhone Fold сейчас изготавливаются на заводе Samsung Display. Производственная линия полностью выделена под дисплеи для складного iPhone, и работы находятся на завершающей стадии. По плану, это предприятие будет ежегодно выпускать около 15 миллионов 7-дюймовых экранов для новой модели, что говорит о серьёзных ожиданиях Apple от грядущего устройства.

Стоит напомнить, что идея выпустить складной iPhone зародилась у Apple ещё в 2018 году, но компания традиционно дождалась зрелости технологий, прежде чем приступать к реализации. Судя по всему, нужный уровень достигнут — в то время как Samsung уже представила седьмое поколение своего Galaxy Fold, Apple выходит на рынок с дебютной моделью, запуск которой намечен на следующий год — одновременно с iPhone 18 и iPhone 18 Pro, в рамках общего годового обновления линейки. В первый год Apple планирует выпустить от 6 до 8 миллионов складных iPhone, тогда как Samsung может производить до 15 миллионов устройств в год — производственная мощность у южнокорейской компании пока выше.
Представлен бюджетный смартфон Huawei nova Y63…
На сайтах некоторых российских и южноафриканских ритейлеров обнаружились страницы со смартфоном Huawei no…
OnePlus готовится к релизу Nord 5…
Согласно свежим слухам от инсайдеров с довольно внушительной репутацией, компания OnePlus планирует предс…
Google Pixel 10 может выйти раньше ожидаемого …
Компания Google объявила, что 27 июня в Лондоне пройдет её очередная презентация. Эксперты уверены, что н…
Стартовали российские предзаказы на CMF Phone 2 Pro …
Новейший смартфон от CMF предлагает пользователям 6,77-дюймовый гибкий AMOLED-экран с частотой обновления…
Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE…
Компания Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE, который скоро будет представлен на г…
Honor Magic V5 показали на живых фото …
Китайские блогеры и СМИ опубликовали множество фотографий складного смартфона Honor Magic V5, официальный…
Складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra оценен в $1300…
Компания Motorola объявила цену на представленный вчера складной смартфон Razr 60 Ultra. Флагман обойдетс…
Чипы для Google Pixel 10 будет выпускать TSMC…
Чипы Google Tensor до сих пор производились на фабриках Samsung, и они никогда не считались ни самыми про…
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor