Производство iPhone Fold уже запущено

Производственная линия Apple для складного iPhone практически готова, и компания стремится довести устройство до идеала, чтобы составить конкуренцию Galaxy Z Fold 7 от Samsung. На данный момент компания активно тестируют финальные прототипы устройства, оттачивая детали перед стартом производства. Издание ETNews уточняет, что производство складных OLED-дисплеев для новинки уже стартовало, причём официальная презентация устройства ожидается в следующем году. Панели для iPhone Fold сейчас изготавливаются на заводе Samsung Display. Производственная линия полностью выделена под дисплеи для складного iPhone, и работы находятся на завершающей стадии. По плану, это предприятие будет ежегодно выпускать около 15 миллионов 7-дюймовых экранов для новой модели, что говорит о серьёзных ожиданиях Apple от грядущего устройства.

Стоит напомнить, что идея выпустить складной iPhone зародилась у Apple ещё в 2018 году, но компания традиционно дождалась зрелости технологий, прежде чем приступать к реализации. Судя по всему, нужный уровень достигнут — в то время как Samsung уже представила седьмое поколение своего Galaxy Fold, Apple выходит на рынок с дебютной моделью, запуск которой намечен на следующий год — одновременно с iPhone 18 и iPhone 18 Pro, в рамках общего годового обновления линейки. В первый год Apple планирует выпустить от 6 до 8 миллионов складных iPhone, тогда как Samsung может производить до 15 миллионов устройств в год — производственная мощность у южнокорейской компании пока выше.