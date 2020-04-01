Производство смартфонов Apple iPhone XR остановлено из-за коронавируса

2020-04-01, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Apple iPhone Xr 128GB; [58]
Производство смартфонов Apple iPhone XR на заводе Foxconn приостановлено из-за вспышки коронавируса.

Foxconn-это крупнейший производитель техники Apple, а именно смартфонов iPhone XR. Один из крупнейших заводов находился в Индии. Однако сейчас в Индии закрыты все предприятия на карантин, из-за вспышки коронавируса.

Компания Foxconn приостановила производство смартфонов, на какой срок пока что неизвестно.

Возможно производство смартфона Apple iPhone XR прекратят с выходом нового смартфона iPhone 9, но из-за коронавируса и его презентацию отложили на неопределенный срок.

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