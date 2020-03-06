Project Sandcastle позволяет запустить Android на некоторых iPhone

Project Sandcastle - позволяет вам прошить функциональную сборку Android 10 на определенных моделях iPhone, на данный момент это всего лишь две модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Это стало возможным благодаря использованию прошивки checkra1n и платформе виртуализации мобильных устройств Corellium. Разработчики Corellium делают это на свой страх и риск и не рекомендуют делать этого вам. Инженеры не делятся каким способом перепрошить iPhone на Android.

Apple после этого случая подала в суд на компанию Corellium, за копирование ее собственной операционной системы.