Project Sandcastle позволяет запустить Android на некоторых iPhone

2020-03-06, Автор - Ramil; Продукт - Project Sandcastle; [70]
Project Sandcastle - позволяет вам прошить функциональную сборку Android 10 на определенных моделях iPhone, на данный момент это всего лишь две модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Это стало возможным благодаря использованию прошивки checkra1n и платформе виртуализации мобильных устройств Corellium. Разработчики Corellium делают это на свой страх и риск и не рекомендуют делать этого вам. Инженеры не делятся каким способом перепрошить iPhone на Android.

Apple после этого случая подала в суд на компанию Corellium, за копирование ее собственной операционной системы.

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