Просочилась информация о Lenovo ThinPad X1 Carbon 2021

Просочилась информация о следующем поколении Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Компания планирует внести новые изменения в свое новое поколение ноутбуков. ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga могут получить свой первый редизайн за многие годы, который представляет собой новое соотношение сторон экрана 16:10. Такое соотношение сторон позволит экранам быть выше и более узкими, чем стандартное соотношение сторон 16: 9, используемое на большинстве ноутбуков.

На изображении также продемонстрировали несколько других изменений в дизайне ThinkPad X1 Carbon. Его шарнир теперь выполнен в виде планки по сравнению с двумя предыдущими небольшими независимыми петлями. Это позволило бы сделать раму более жесткой, с новой решеткой динамика, расположенной сверху, рядом с клавиатурой с обеих сторон. К сожалению, более подробная информация о продуктах в настоящее время неизвестна.
Комментарии и отзывы Lenovo ThinPad X1 Carbon 2021
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