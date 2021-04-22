Просочились характеристики и рендеры Moto G20

В сети просочились утечки, которые раскрывают характеристики и изображения будущего смартфона Moto G20.

Грядущий смартфон Moto G20 получит 6,5 дюймовый IPS дисплей с поддержкой разрешения HD +и защиту от брызг со степенью защиты IP52. На задней панели имеется 48-мегапиксельная основная камера с поддержкой автофокуса, ее дополняет 8-мегапиксельный сверхширокий объектив, 2-мегапиксельная макро-камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. А вот выемка спереди на дисплее служит домом для 13-мегапиксельной селфи-камеры.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч. Ещё в смартфоне Moto G20, похоже что нет сканера отпечатков пальцев. На нем есть специальная кнопка для доступа к Google Assistant, а также аудиоразъем 3,5 мм. О цене устройства нет ни слова. В утечке говорится, что G20 будет доступен в таких цветах, как Sky Blue и Rosa Flamingo.