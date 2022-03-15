Просочились спецификации беспроводных наушников Xiaomi Buds 3T Pro

Buds 3T Pro будет комплектоваться батареей емкостью 380 мАч, тогда как каждый из наушников будет включать батарею емкостью 38 мАч. Отчет показывает, что Buds 3T Pro обеспечит 6 часов воспроизведения без ANC. С чехлом для зарядки он обеспечивает около 24 часов автономной работы. Buds 3T поддерживает проводную и беспроводную зарядку. В отчете указано, что для зарядки 3T Pro с помощью проводной зарядки потребуется около 2 часов. Buds 3T Pro будет поддерживать Bluetooth 5.2. Он также будет предлагать другие функции, такие как поддержка голосового помощника, пространственный звук, режим прозрачности, игровой режим, кодек LHDC 4.0 и рейтинг IP55.