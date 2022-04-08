Просочившиеся изображения OnePlus Nord 2T демонстрируют странный дизайн модуля камер

Ожидается, что OnePlus Nord 2T станет обновленной версией Nord 2. Сообщается, что разрешение камер останутся без изменений, но дизайн задней панели будет переработан. По словам информатора, Nord 2T будет иметь дизайн с двумя кругами, в верхнем из которых будет размещена основная камера. Странная часть — это вторая камера, в модуле есть место для сверхширокоугольной камеры на 8 МП и монохромного датчика на 2 МП, но они расположены асимметрично.

По фотографии видно, что телефон будет оснащен двойной светодиодной вспышкой, вероятно двухцветную как в Realme GT2. Ожидается, что Nord 2T получит чипсет Dimensity 1300 и зарядку мощностью 80 Вт для аккумулятора емкостью 4500 мАч.
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