Просочившиеся изображения Sony Xperia 10 IV демонстрируют знакомый дизайн

На данный момент линейка Sony Xperia 10 существует уже более трех лет, и как сообщается, новая модель появится в конце этого года. Leakster @OnLeaks опубликовал рендеры грядущего Xperia 10 IV, на которых изображен знакомый дизайн уходящего Xperia 10 III с высоким и узким 6-дюймовым плоским OLED-экраном и тройной камерой.

Заявленные размеры телефона составляют 153,3 х 67,3 х 8,4 мм, и он имеет плоские края по сравнению с более округлыми углами своего предшественника. Мы также можем заметить боковой сканер отпечатков пальцев. Судя по утечке, телефон будет предлагать стереодинамики, тот же чипсет Snapdragon 690 и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

В Sony Xperia 10 IV сохранится разъем для наушников, подробности о настройке камеры не сообщаются. Говорят, что Xperia 10 IV поступит в продажу в черном, белом, мятно-зеленом и ягодно-синем цветах по стартовой цене 300 долларов.