Просочившийся рендер Realme X50 5G показывает вертикальную настройку камеры заднего вида

Согласно просочившемуся рендеру, Realme X50 5G будет оснащен четырехкамерной камерой. Модуль камеры расположен вертикально сзади, а также оснащен датчиком перископа. Также на дисплее имеется сканер отпечатков пальцев на передней панели и двойной вырез для двух отверстий для селфи-камеры. Рендер был опубликован LeaksFactory, и на сайте также представлены некоторые подробности о спецификациях Realme X50 5G.

Технические характеристики Realme X50 :

Realme X50 5G будет работать на чипсете Snapdragon 765G.Также телефон будет иметь до 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. В предыдущих отчетах предполагалось, что телефон будет оснащен 60-мегапиксельной основной задней камерой, но новая утечка подтверждает, что Realme вместо этого будет использовать 108-мегапиксельный датчик от Samsung. Поддерживает быструю зарядку 50 Вт и работает на ColorOS 7. Согласно слухам, у телефона будет батарея на 4500 мАч, также Realme X50 5G будет запущен в феврале 2020 года.