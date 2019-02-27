Простая модель смартфона Neffos X20

Модель Neffos X20 будет доступна в красном, синем и пурпурном исполнениях, а Neffos X20 Pro – в черном, зеленом, синем и пурпурном.Представители компании не уточнили, на какой аппаратной платформе базируются гаджеты, но известно, что в роли ОС в них выступает Android 9.0 Pie. Обе модели оборудованы 6,26-дюймовым экраном (19:9), двойной тыльной камерой (13 + 5 Мп) с функциями портретной съемки и поддержкой эффекта боке, и наделены 4 Гб ОЗУ. Встроенная память доходить до 128 Гб. Емкость АКБ составляет 4100 мА/ч.О стоимости смартфона пока неизвестно.