Прототип Google Pixel 5 показали на фото

В сеть утекла фотография прототипа смартфона Google Pixel 5, который будет официально представлен уже 30 сентября. Аппарат на снимке имеет дизайн, знакомый по модели Pixel 2 – то есть, сочетание стекла и алюминия на задней панели. Впрочем, финальный вариант получит более традиционный внешний вид с однотонным задником.

Смартфону прочат 6-дюймовый экран с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR и стеклом Gorilla Glass 6, врезанную в дисплей фронтальную камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с главным 12,2 Мп модулем с оптической стабилизацией и 16 Мп сверхширокоугольным модулем, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с модемом X52 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, модули Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, поддержку NFC, аккумулятор ёмкостью 4080 мАч, поддержку быстрой зарядки на 18 Вт и защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.