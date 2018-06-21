Прототип Huawei Mate 20 засветился на фото

Сетевые источники раздобыли фото, на котором, как утверждается, изображен прототип флагманского смартфона Huawei Mate 20, офциальный анонс которого состоится только осенью. Судя по фото, аппарат получит безрамочное исполнении с изогнутым по бокам дисплеем и отсутствием выреза в верху экрана, что очень сильно похоже на дизайн флагманов Samsung. Ранее сообщалось, что Huawei закупила 6,9-дюймовые дисплеи как раз у корейской компании. Если верить чертежу, аппарат получит двойную или тройную камеру. Сканер отпечатков может оказаться в кнопке Home, либо встроен под экран.