Прототип Samsung Galaxy Z Fold5 показали на фото

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается запечатлен прототип складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5. Судя по всему, следующее поколение станет гораздо тоньше благодаря использованию нового шарнира. Также шарнир сделает складку на экране менее заметной.

Напомним, что все еще актуальный Samsung Galaxy Z Fold4 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (OIS и 3-кратный оптический зум), 10-Мп наружной селфи-камерой, 4-Мп подэкранной селфи-камерой, гибким 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением QHD+, соотношением сторон 6:5, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, внешним 6,2-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселя, защитой от воды согласно степени IPX8, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 4,5 Вт стереодинамиками, боковым дактилоскопом, разъемом USB-C 3.2 и алюминиевой рамкой.
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