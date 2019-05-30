Прототип игрового ноутбука Intel с двумя экранами

На мероприятии Computex 2019 компания Intel продемонстрировала прототип игрового ноутбука в новом форм-факторе Honeycomb Glacier.

Конструкция ноутбука состоит из двух дисплеев, состоящих из основного 15,6-дюймового экрана с разрешением Full HD и 12,3-дюймового дисплея и одной клавиатуры. Как и ZenBook Pro Duo, полноэкранный сопутствующий экран находится над клавиатурой. Тем не менее, эталонный дизайн Intel имеет более продуманное ощущение, пытаясь изменить структуру мощных игровых ноутбуков.

Внутри прототипа имеется разогнанный процессор Intel Core i9 мощностью 45 Вт, а также видеокарта NVIDIA GTX 1070. Под шарниром гигантское круглое вентиляционное отверстие протягивает воздух через устройство, а дополнительные вентиляционные отверстия разбросаны по бокам основания. Это означает, что Intel может поддерживать разгон процессора и использовать некоторые дополнительные преимущества этого экрана.

12,3-дюймовый экран — это просто дополнение к главному монитору. На этот экран вы можете добавить любые задачи, в том числе и чат, полностью сосредоточившись на игре, параллельно отслеживая статистику игрового процесса, или отслеживая общение на Twitch во время трансляции.