Проводные наушники вкладыши от Astro для мобильных геймеров

Аstro выпустила свой первый набор наушников-вкладышей предназначенный для геймеров In-Ear Monitor A03 за $ 50.

Они предлагают резкий звук и плотную посадку с тремя включенными наборами силиконовых наконечников, каждый из которых обеспечивает качественную звукоизоляцию. А если вы хотите использовать их для прослушивания музыки или разговора по телефону во время игры с накладными наушниками, у A03 есть плоский кабель, который удобно расположить между вашей кожей и наушником.

В качестве пары игровых наушников, Astro построил A03 немного иначе, установив по два динамика в каждое ухо: один для низких частот, а другой для средних и высоких частот.

Что касается встроенных элементов управления и поддержки микрофона, вилка A03 соответствует стандарту CTIA. И хотя это означает, что микрофон будет работать с мобильными устройствами и подобными Switch, а также с контроллерами Xbox One и PS4 от сторонних производителей, Astro утверждает, что встроенные кнопки не будут работать.