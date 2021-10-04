Публичная бета-версия ColorOS 12

Официальные представители компании OnePlus подтвердили что OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro отходят от оболочки HydrogenOS и переключаются на ColorOS в Китае.

Эта бета-версия следует за закрытой бета-версией которая вышла в сентябре. Помимо OnePlus 9 также паралельно получат обновление такие смартфоны как Oppo Find X3 и Oppo Find X3 Pro.

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro получат итерацию A.11, в то время как Find X3 Pro находится на версии A.27 программного обеспечения.

Среди новых функций которые получат смартфоны - это карты Quick Glance с информацией о состоянии для других устройств в экосистеме, улучшенная интеллектуальная боковая панель, которая подстраивается под пользователя, а также некоторые внутренние оптимизации, которые должны улучшить использование оперативной памяти и время автономной работы.