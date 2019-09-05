Puma представила новые умные часы

Компания Puma официально представила свои новые умные часы, которые созданы специально для тех, кто устал от продвинутых новинок крупных компаний и хочет более простой вариант. Выглядят часы достаточно стильно и современно, у них весьма привлекательный дизайн и круглый циферблат, плюс есть все необходимые вам датчики слежения. Можно отслеживать показатели сердечного ритма, следить за калориями и сном, что для многих очень даже важно. Ничего невероятного в часах нет, просто они весьма привлекательно смотрятся и обеспечивают вас всем необходимым. Цена пока что под секретом, но весьма вероятно, что продукт будет дорогим. Это же Puma, ожидать низких цен или чего-то в таком духе не стоит. Особенно если вы любите качество.