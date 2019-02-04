Q Acoustics Concept 300 с уникальным штативом

Q Acoustics дополняет свои высококачественные напольные стойки Concept 500 еще более впечатляющей моделью - Concept 300. Самая привлекающая внимание часть дизайна - это штатив Tensegrity, который представляет собой комбинацию высокопрочной проволоки и алюминиевых стержней. Компания утверждает, что подставка меньше подвержена вибрации, чем подставки других типов, и она полностью изолирована от корпуса с помощью подпружиненной пластины.

Сами мониторы Concept 300 представляют собой двухполосную конструкцию, заключенную в трехслойный корпус из ДВП средней плотности, где каждый из слоев демпфирован эластичным материалом Glencore. Высокие частоты озвучивает динамик с мягким куполом 28 мм, а за середину и бас отвечает драйвер с бумажным диффузором с пропиткой диаметром 165 мм. Акустическое оформление – фазоинвертор. Шкаф имеет три варианта отделки: серебро и черное дерево; черный глянец и розовое дерево; и глянцевый белый и дубовый. Это относительно большая коробка размером 220 на 355 на 400 мм.

Q Acoustics Concept 300 будет доступен в марте за $4499.