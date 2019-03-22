QCY T1S беспроводные наушники

QCY T1S — обновлённая версия полностью беспроводных наушников QCY T1C. Главные отличия — магнитное крепление крышки чехла и увеличенная до 800 мАч емкость аккумулятора в кейсе, чего хватает на восемь дополнительных подзарядок. Время работы в режиме воспроизведения музыки — до 4 часов, а вместе с чехлом — до 32 часов. Использовать наушники можно как вместе, так и по отдельности. Подключение к смартфону происходит автоматически после изъятия из кейса. Музыка помогает в работе, во время тренировок, посиделок с друзьями или просто позволяет отвлечься от окружающей суеты. Но каждый привык слушать её по-своему: одни уверены в удобстве беспроводных наушников, другие предпочитают более качественное звучание по проводу, а кто-то и вовсе любит заполнять целую комнату звуком с помощью колонок. Сейчас на JD есть выгодные предложения на любой вкус.Стоимость новинки составит 20 долларов.