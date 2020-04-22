QNAP представила два корпуса для накопителей TL-D800C и TL-R1200C-RP

Компания QNAP известна прежде всего производством корпусов для NAS и серверов. Новые корпуса USB JBOD серии TL от QNAP можно использовать для расширения емкости хранилища.

TL-D800C предлагает 8 отсеков для дисков, а TL-R1200C-RP 12 отсеков. Такое количество дисков позволяет создать RAID массивы. На задней панели расположены вентиляторы обеспечивающие охлаждение накопителей. Корпуса JBOD поддерживают как 3,5, так и 2,5 дюймовые накопители SATA 6 Гбит/с.

Оба корпуса используют интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с Type-C.