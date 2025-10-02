Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 будут выпускать в двух версиях

Qualcomm официально представила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как сообщается, будет массово выпускаться на 3-нанометровом техпроцессе TSMC N3P. Однако ещё несколько месяцев назад появилась информация, что у флагманского процессора будет две версии, и вторая может использовать передовой 2-нанометровый GAA-техпроцесс Samsung. Судя по новым слухам, этот вариант действительно существует и сейчас проходит стадию пробного производства. Тем временем Exynos 2600 недавно вышел на этап массового производства. Хотя выход годных чипов составляет лишь 50 процентов, это заметный прогресс по сравнению с 30 процентами в начале года. Именно благодаря этому Qualcomm, похоже, решила применить стратегию двойных поставок, используя одновременно наработки TSMC и Samsung.

Но для Qualcomm нынешние 50 процентов выхода — слишком низкий показатель. Это означает, что из десяти чипов пять будут браком, что экономически невыгодно. Полноценный переход к массовому производству возможен лишь в случае, если Samsung сможет довести показатель хотя бы до 70 процентов. По слухам, версия Snapdragon 8 Elite Gen 5, изготовленная Samsung, может появиться только в смартфоне Galaxy Z Flip 8. В то же время вариант, выпущенный TSMC, предположительно будет использоваться в Galaxy Z Fold 8 и во всей линейке Galaxy S26. Это довольно интересный подход на самом деле, которому стоит уделить отдельное внимание, ведь чип на 2 нм будет куда лучше, чем его аналог на 3 нм.