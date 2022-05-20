Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus на 10% быстрее и на 30% энергоэффективнее своего предшественника

Qualcomm проведет мероприятие, на котором компания планирует представить свою флагманскую мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Но ключевые характеристики однокристальной системы просочились еще до анонса. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus (SM8475) будет построен по 4-нм техпроцессу компанией TSMC. Платформа предложит общий прирост производительности за счет разгона. Процессор по-прежнему сохранит архитектуру «1+3+4». Он получит основное ядро ​​Cortex-X2, три ядра Cortex A710 и четыре ядра Cortex-A510.

Архитектура CPU и GPU осталась прежней, но при этом значительно (на 30%) повысилась энергоэффективность. Производительность увеличилась на 10% по сравнению с предыдущей версией. Snapdragon 8 Gen 1 Plus заменит существующий Snapdragon 8 Gen 1 и вскоре будет доступен во флагманских смартфонах различных брендов.