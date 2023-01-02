Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 будут производить на заводах TSMC

Официально процессор Snapdragon 8 Gen 3 ещё никто не анонсировал, так что мы не знаем о его характеристиках и производительности, но уже появились данные от инсайдеров, что компания Qualcomm заказала производство нового чипа на мощностях новых заводов. Это значит, что процессор Snapdragon 8 Gen 3 будет построен на базе технологического процесса 3 нанометра на заводах TSMC, что позволит компании существенно повысить энергоэффективность новой системы на кристалле и при этом поднять производительность. Правда, как говорят эксперты, ожидать значительного прироста производительности от нового чипа всё же не стоит, потому что на самом деле компании не удалось совершить заметного скачка в этом направлении. Технологии уже не развиваются так быстро.

Например, если верить информации поставщиков секретной информации, прирост производительности нового процессора составит всего 10-15% от прошлого поколения. С другой стороны, Snapdragon 8 Gen 3 будет потреблять при таком уровне производительности на 30% меньше энергии, чем чип прошлого поколения, а это, безусловно, очень важный бонус для большинства пользователей. Кроме того, новый чип должен открыть двери в мир передовых технологий вроде съёмки видео в 8К на 60 FPS или работы со спутниковой связью — об этом пока что известно очень мало, но мы подождём свежих новостей и тогда будет ясно, в каком направлении движется индустрия. Но уже сейчас ясно, что речь идёт не о непрерывном росте производительности.
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