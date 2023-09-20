Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в бенчмарках

Это очень круто, потому что обычно пользователи получают не более 10-15% прироста производительности от поколения к поколению. Кроме того, стоит учитывать, что это не финальная версия процессора — до релиза его ещё доработают, улучшат софт и взаимодействие с другими компонентами в системе на кристалле, так что конечный результат будет даже выше. И это ещё одна причина переживать о процессоре Exynos 2400, который, как говорят поставщики секретной информации, будет использоваться в Galaxy S24 и Galaxy S24+. Если по какой-то причине этот процессор не сможет сравниться с производительностью Snapdragon 8 Gen 3 или даже приблизиться к ней, это может стать серьёзной проблемой для Samsung. Всё же пользователю важно получить действительно флагман, а не просто дорогой смартфон с отсталым процессором.