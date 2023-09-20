Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в бенчмарках

Если верить информации инсайдеров, то процессор Snapdragon 8 Gen 3 (специальная версия для смартфонов Galaxy) набрал внушительные 7 400 баллов в многозадачном тесте Geekbench 6. И, скорее всего, это не ранний инженерный прототип, а вполне готовый к релизу процессор, который отлично справляется с тестовыми испытаниями. Причина, по которой этот результат привлёк столько внимания в сети, заключается в том, что Snapdragon 8 Gen 2 (версия для смартфонов Galaxy), который используется в серии Galaxy S23, набирает всего 4 975 баллов в Geekbench 6. Это означает, что новый Snapdragon 8 Gen 3 предлагает примерно 49% прироста производительности по сравнению с предшественником.

Это очень круто, потому что обычно пользователи получают не более 10-15% прироста производительности от поколения к поколению. Кроме того, стоит учитывать, что это не финальная версия процессора — до релиза его ещё доработают, улучшат софт и взаимодействие с другими компонентами в системе на кристалле, так что конечный результат будет даже выше. И это ещё одна причина переживать о процессоре Exynos 2400, который, как говорят поставщики секретной информации, будет использоваться в Galaxy S24 и Galaxy S24+. Если по какой-то причине этот процессор не сможет сравниться с производительностью Snapdragon 8 Gen 3 или даже приблизиться к ней, это может стать серьёзной проблемой для Samsung. Всё же пользователю важно получить действительно флагман, а не просто дорогой смартфон с отсталым процессором.
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