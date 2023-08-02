Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 выпустят с поддержкой спутниковой связи

Компания Qualcomm, производитель чипов для Android-устройств и не только, возможно, навёрстывает упущенное и начинает интегрировать спутниковую связь в свои будущие флагманские смартфоны, подобно тому, что сделала компания Apple в прошлом году. Согласно слухам, в будущем может появиться специальная версия Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой этой функции. Стоит напомнить, что существуют слухи о том, что компания Samsung планирует добавить спутниковую связь в свои флагманские смартфоны, но в этих сливах информации не указываются точные модели устройств и какие-либо другие точные характеристики. Кроме того, если говорить о спутниковой связи, ранее в этом году на выставке CES компания Qualcomm официально объявила о запуске функции Snapdragon Satellite, которая представляет собой службу экстренной связи и функционирует аналогично Emergency SOS от Apple через спутник.

Странно, что после этого объявления от Qualcomm не поступало никаких обновлений в данном направлении, хотя компания заявила, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 2 будут поддерживать Snapdragon Satellite. Возможно, теперь компания нашла партнёра, который хочет выпустить смартфон с поддержкой спутниковой связи, но пока что это всё звучит слишком странно. Спутниковая связь в том виде, в котором она представлена на текущий момент, не имеет ничего общего со спутниковой связью, которую хотят получить потенциальные покупатели. И это главная проблема текущей технологии.
OnePlus Nord 3 получит 1.5K-экран и 16 ГБ ОЗУ …
Сетевые источники поделились подробностями и фотографиями смартфона OnePlus Nord 3, который еще не был пр…
Google официально представила Pixel Fold…
Слухи, которые месяцами публиковали всевозможные инсайдеры, оказались правдой — на следующей неделе компа…
Google готовит новый складной смартфон в формате раскладушки…
На данный момент на рынке есть два типа складных смартфонов — модели в форме книги, подобные недавно выпу…
Смартфон Nubia N5 получил поддержку 10-Вт зарядки…
Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia объявил о выпуске смартфона N5, который по своим характеристикам я…
iQOO Neo 8 Pro стал доступен для предзаказа …
Компания Vivo начала принимать предзаказы на смартфон iQOO Neo 8 Pro, а также опубликовала пару новых тиз…
Honor 90 провалил тест камеры DxOMark…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Honor 90, который неда…
Infinix Note 30 VIP оценен в 30 тысяч рублей …
Китайская компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Note 30 VIP, который оценен в 30 и 33…
OPPO А78 оценили в 23 тысячи рублей …
Российские ритейлеры дали старт продажам смартфона OPPO А78, который оценен в 23 тысячи рублей. Новинка х…
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor