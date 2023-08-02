Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 выпустят с поддержкой спутниковой связи

Компания Qualcomm, производитель чипов для Android-устройств и не только, возможно, навёрстывает упущенное и начинает интегрировать спутниковую связь в свои будущие флагманские смартфоны, подобно тому, что сделала компания Apple в прошлом году. Согласно слухам, в будущем может появиться специальная версия Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой этой функции. Стоит напомнить, что существуют слухи о том, что компания Samsung планирует добавить спутниковую связь в свои флагманские смартфоны, но в этих сливах информации не указываются точные модели устройств и какие-либо другие точные характеристики. Кроме того, если говорить о спутниковой связи, ранее в этом году на выставке CES компания Qualcomm официально объявила о запуске функции Snapdragon Satellite, которая представляет собой службу экстренной связи и функционирует аналогично Emergency SOS от Apple через спутник.

Странно, что после этого объявления от Qualcomm не поступало никаких обновлений в данном направлении, хотя компания заявила, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 2 будут поддерживать Snapdragon Satellite. Возможно, теперь компания нашла партнёра, который хочет выпустить смартфон с поддержкой спутниковой связи, но пока что это всё звучит слишком странно. Спутниковая связь в том виде, в котором она представлена на текущий момент, не имеет ничего общего со спутниковой связью, которую хотят получить потенциальные покупатели. И это главная проблема текущей технологии.