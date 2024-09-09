Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже своего предшественника

Совсем скоро, уже в октябре текущего года, компания Qualcomm официально представит флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4, и это станет первым случаем, когда компания внедрит собственные процессорные ядра Oryon в мобильную систему на кристалле. К сожалению, использование этих кастомных ядер является основной причиной, по которой один из руководителей Qualcomm намекнул на то, что процессор будет дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Точная цена пока что не объявлена, так как это сложно оценить, однако один инсайдер сегодня заявил, что Snapdragon 8 Gen 4 будет на 20% дороже предшественника. Также инсайдер Ice Universe сообщил, что стоимость Snapdragon 8 Gen 4 составит 240 долларов, что на 20% больше по сравнению с предыдущим поколением. Ранее сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 3 оценивался в 200, так что расчёты инсайдера подтверждают эти данные.

При этом важно отметить, что определить точную цену Snapdragon 8 Gen 4 сложно, так как на это влияют различные факторы — включая логистику, стоимость заказов у TSMC, стоимость продукции и так далее. Кроме того, естественно, Qualcomm не будет одинаково оценивать чипы для всех своих партнёров — кто-то получит процессоры по одной цене, а кто-то будет вынужден платить полную цену или даже больше. Это зависит от различных соглашений и объёмов заказа — если Samsung, например, заказывает 20 миллионов чипов в 2024 году, то она получит условную скидку, а компании с объёмами поменьше её просто не получат.
Realme P2 Pro получит 80-Вт зарядку …
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне P2 Pro, официальный дебют которого ожидается 13 се…
Nubia Z60s Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nubia Z60s P…
Samsung Galaxy Quantum 5 ценен в 465 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов с повышенной безопасностью моделью Galaxy Quantum 5, ко…
Смартфон Moto G55 5G показали на пресс-рендерах …
Профильное издание 91Mobiles опубликовало рекламные материалы смартфона Motorola Moto G55 5G, который еще…
Представлен смартфон iQOO Z9s…
Компания iQOO представила смартфон iQOO Z9s, который появится в продаже на дебютном индийском рынке 29 ав…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 получил более низкие тактовые ча…
Новая информация, опубликованная в базе данных бенчмарка Geekbench 6, показывает, что новый флагманский м…
Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06…
Компания Samsung пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Galaxy A06, которая оценена на дебютн…
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 оценили в 1240 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mix Fold 4, которая получила корпус из …
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor