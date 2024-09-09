Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже своего предшественника

Совсем скоро, уже в октябре текущего года, компания Qualcomm официально представит флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4, и это станет первым случаем, когда компания внедрит собственные процессорные ядра Oryon в мобильную систему на кристалле. К сожалению, использование этих кастомных ядер является основной причиной, по которой один из руководителей Qualcomm намекнул на то, что процессор будет дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Точная цена пока что не объявлена, так как это сложно оценить, однако один инсайдер сегодня заявил, что Snapdragon 8 Gen 4 будет на 20% дороже предшественника. Также инсайдер Ice Universe сообщил, что стоимость Snapdragon 8 Gen 4 составит 240 долларов, что на 20% больше по сравнению с предыдущим поколением. Ранее сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 3 оценивался в 200, так что расчёты инсайдера подтверждают эти данные.

При этом важно отметить, что определить точную цену Snapdragon 8 Gen 4 сложно, так как на это влияют различные факторы — включая логистику, стоимость заказов у TSMC, стоимость продукции и так далее. Кроме того, естественно, Qualcomm не будет одинаково оценивать чипы для всех своих партнёров — кто-то получит процессоры по одной цене, а кто-то будет вынужден платить полную цену или даже больше. Это зависит от различных соглашений и объёмов заказа — если Samsung, например, заказывает 20 миллионов чипов в 2024 году, то она получит условную скидку, а компании с объёмами поменьше её просто не получат.