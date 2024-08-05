Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 получил более низкие тактовые частоты из-за перегрева

Новая информация, опубликованная в базе данных бенчмарка Geekbench 6, показывает, что новый флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4 получит кластер ядер «2 + 6», о чём некоторое время говорили крупные инсайдеры со всего мира. Кроме того, стало известно, что данная система на кристалле набрала 2884 и 8840 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, имея на борту 12 гигабайт оперативной памяти (это, вероятно, минимум, с которым флагманские смартфоны на базе этого процессора будут поступать в продажу. И если верить этой информации, новый процессор Snapdragon 8 Gen 4 немного мощнее, чем A17 Pro от компании Apple в многоядерных тестах, но чуть уступает в одноядерной нагрузке. Но здесь стоит отметить, что компания Apple всегда лидировала в одноядерных тестах Geekbench 6, и есть даже информация о том, что A18 может превзойти Snapdragon 8 Gen 4, когда он будет официально представлен с релизом iPhone 16 в этом году.

Кроме того, специалисты отмечают, что более высокие результаты тестирования нового чипа Qualcomm связаны с тем, что компания тестировала новый флагманский процессор на повышенных частотах, которые на деле в рамках готового смартфона не будут доступны. Дело в том, что из-за неконтролируемого и слишком высокого тепловыделения компании Qualcomm пришлось снизить тактовую частоту данного процессора, потому что в конечном итоге никто просто не сможет такой чип охладить и на его преимущества уже никто смотреть не станет. Интересно, какие частоты будут на релизе.
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