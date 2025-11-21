Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 представят уже 26 ноября

Qualcomm собирается представить Snapdragon 8 Gen 5 уже 26 ноября, и хотя этот процессор создаётся по той же 3-нанометровой литографии N3P, что и Snapdragon 8 Elite Gen 5, в его конфигурации есть несколько отличий. За несколько дней до анонса появились первые результаты AnTuTu, показывающие, что Snapdragon 8 Gen 5 отстаёт от флагманского решения лишь на несколько процентов. Ожидается, что этот процессор станет основой для OnePlus Ace 6T, который выйдет сразу с Android 16, получит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.1. Судя по свежей утечке, опубликованной известным инсайдером, тестируемое устройство набрало 3,56 миллиона баллов в AnTuTu. Если Snapdragon 8 Elite Gen 5 действительно способен набрать около 4 миллионов, разница между ними составляет примерно 14%. Для решения, которое официально не входит в топовый сегмент, это очень высокий уровень.

Snapdragon 8 Gen 5 вполне может стать привлекательной альтернативой для производителей, которым не хочется переплачивать огромные суммы за Snapdragon 8 Elite Gen 5, но при этом важно сохранить премиальные возможности устройств. По ранним данным, Snapdragon 8 Gen 5 работает на более низких частотах, но использует ту же схему из двух производительных и шести энергоэффективных ядер. Максимальные частоты, согласно утечкам, составляют 3,80 ГГц для производительных и 3,32 ГГц для энергоэффективных ядер — это очень высокие частоты. Так что ждём с нетерпением релиза нового процессора.