Qualcomm Snapdragon X Elite поддерживает игры для Windows

Инженер компании Qualcomm Иссам Халил упомянул на конференции Game Developers Conference 2024, что неанонсированные ноутбуки, работающие на базе процессора Snapdragon X Elite, могут запускать большинство современных видеоигр. В настоящее время у разработчиков есть три способа портировать свои игры на эту платформу — это можно сделать нативно на ARM64. И в Qualcomm считают, что этот вариант должен быть очевидным выбором для разработчиков, поскольку он обеспечит наилучшую производительность процессора при оптимальной эффективности. Это важный момент, потому что потребление энергии влияет на многие процессы и опыт пользователей.

Разработчики также могут создать гибридное приложение на базе архитектуры ARM64EC, где Windows, его библиотеки и драйверы Qualcomm работают нативно. Производитель отмечает, что в данном случае программа будет эмулироваться, обеспечивая практически такой же уровень производительности, как и в первом сценарии. Последний вариант заключается в том, что разработчикам не нужно прикладывать усилий для портирования игры, так как их игра будет работать с использованием эмуляции x64, хотя это может снизить производительность. Qualcomm утверждает, что у компании уже есть драйверы графического процессора Adreno для DX11, DX12, Vulkan и OpenCL, плюс он поддерживает DX9 и OpenGL 4.6 через слои эмуляции. То есть проблем с видеоиграми не будет, если в их запуске возникнет необходимость у покупателя ноутбука.
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