Qualcomm Snapdragon X Elite поддерживает игры для Windows…

Разработчики также могут создать гибридное приложение на базе архитектуры ARM64EC, где Windows, его библиотеки и драйверы Qualcomm работают нативно. Производитель отмечает, что в данном случае программа будет эмулироваться, обеспечивая практически такой же уровень производительности, как и в первом сценарии. Последний вариант заключается в том, что разработчикам не нужно прикладывать усилий для портирования игры, так как их игра будет работать с использованием эмуляции x64, хотя это может снизить производительность. Qualcomm утверждает, что у компании уже есть драйверы графического процессора Adreno для DX11, DX12, Vulkan и OpenCL, плюс он поддерживает DX9 и OpenGL 4.6 через слои эмуляции. То есть проблем с видеоиграми не будет, если в их запуске возникнет необходимость у покупателя ноутбука.