Qualcomm Snapdragon X Elite протестировали в играх

Достаточно ожидаемая система на кристалле Snapdragon X Elite, которую компания Qualcomm анонсировала некоторое время назад, была протестирована в новой видеоигре Baldur's Gate 3 — ноутбук на базе этого чипа работал со скоростью 30 FPS, что достаточно неплохо для мобильного чипа без дискретной графики. При этом основным компонентом, который будет обеспечивать графическую производительность в составе системы на кристалле Snapdragon X Elite, является графический процессор Adreno, который предоставляет производительность до 4,6 TFLOPS и будет поддерживать DX12, DX11, Vulkan, OpenCL, а также сохранит поддержку старых версий DX9 и OpenGL 4,6. В официальных слайдах, представленных некоторое время назад, Qualcomm продемонстрировала прирост производительности на 80% по сравнению с Radeon 780M iGPU на основе архитектуры RDNA 2 при той же потребляемой мощности.

Этой производительности достаточно, чтобы ноутбук запускал Baldur's Gate 3 в разрешении 1080p (настройки качества неизвестны, но, вероятно, они минимальные для более высокой частоты кадров). Здесь хотелось бы отметить, что ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 9 7940HS с интегрированной графической графикой Radeon 780M iGPU демонстрирует около 25-40 FPS при TDP 30 Вт. Это очень приличный показатель, и хотя процессор Qualcomm отстаёт от конкурента, ноутбуки на его базе будут создаваться не для игровых задач. Это будут печатные машинки с возможностью монтировать видео, но не более.
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