Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Сегодня компания Qualcomm официально представила название своего нового флагманского мобильного процессора — Snapdragon 8 Elite Gen 5. На первый взгляд оно может показаться запутанным, ведь до этого компания выпустила Snapdragon 8 Elite без упоминания поколения. Однако Qualcomm заранее объяснила логику такого шага. В своём блоге компания подчеркнула, что речь идёт о пятом поколении платформ премиальной серии Snapdragon 8 с момента перехода на упрощённую схему наименований и новый визуальный стиль. Таким образом, несмотря на «новизну» названия, это продолжение уже существующей системы. Ранее линейка развивалась как Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 и Gen 3, но прошлогодний Snapdragon 8 Elite, который фактически был четвёртым поколением, выбивался из этой схемы.

Возврат к указанию поколения делает линейку более понятной для пользователей, а заодно избавляет от числа «четыре», считающегося неблагоприятным в китайской культуре. Хотя новая схема и вызывает улыбку из-за необходимости объяснять её публике, всё же она проще прежних цифровых индексов Qualcomm. В результате Snapdragon 8 Elite Gen 5 становится прямым продолжением серии и готов бросить вызов Apple A19 Pro. Именно этот процессор, как ожидается, станет основой для следующего поколения флагманов на Android, включая Samsung Galaxy S26 и OnePlus 15. И хотя для многих нейминг будет небольшой проблемой, на деле большинство покупателей не сильно разбираются в чипах и их поколениях — им всё равно.
