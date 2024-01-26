Qualcomm будет использовать в Snapdragon 8 Gen 4 свои ядра

Это изменение должно позволить будущему процессору достичь более высокой многозадачности, но за счёт повышенного потребления энергии, хотя улучшенный 3-нм производственный процесс может помочь компенсировать этот недостаток. Чип также будет обладать кластером из восьми ядер (2+6) и если Qualcomm сможет поддерживать эти частоты для конечного продукта, это будет значительным улучшением по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3, ведь этот процессор использует чип Cortex-X4, который достигает максимальной частоты в 3,30 ГГц. Повышенная тактовая частота ядра Phoenix Snapdragon 8 Gen 4 также должна повысить его однопоточную производительность, но пока что это всё лишь предположения. Будем надеяться, что на деле все эти сливы окажутся правдой — это изменит рынок смартфонов.