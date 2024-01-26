Qualcomm будет использовать в Snapdragon 8 Gen 4 свои ядра

В сети есть данные о том, что компания Qualcomm при разработке процессора Snapdragon 8 Gen 4 может отказаться от дизайна ядер ARM в пользу собственных ядер Oryon или Phoenix. Согласно данным иностранных специалистов, предстоящий чип будет массово производиться на обновлённом технологическом процессе 3 нм от TSMC, что, вероятно, приведёт к повышению энергоэффективности по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Эти улучшения в энергоэффективности могут позволить ядрам Phoenix работать на более высоких частотах вплоть до 4,00 ГГц. Кроме того, ранее ходили слухи о том, что Snapdragon 8 Gen 4 откажется от ядер эффективности, следуя подходу, используемому MediaTek для своего процессора Dimensity 9300.

Это изменение должно позволить будущему процессору достичь более высокой многозадачности, но за счёт повышенного потребления энергии, хотя улучшенный 3-нм производственный процесс может помочь компенсировать этот недостаток. Чип также будет обладать кластером из восьми ядер (2+6) и если Qualcomm сможет поддерживать эти частоты для конечного продукта, это будет значительным улучшением по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3, ведь этот процессор использует чип Cortex-X4, который достигает максимальной частоты в 3,30 ГГц. Повышенная тактовая частота ядра Phoenix Snapdragon 8 Gen 4 также должна повысить его однопоточную производительность, но пока что это всё лишь предположения. Будем надеяться, что на деле все эти сливы окажутся правдой — это изменит рынок смартфонов.