Qualcomm будет выпускать Snapdragon 8 Gen 4 на 3 нм

Отраслевые аналитики сообщают, что в 2024 году компания TSMC, которая производит полупроводниковую продукцию, должна продемонстрировать двузначный рост выручки от категории кристаллов, выпущенных по технологическому процессу в 3 нанометра. С учётом роста производства, объём выпуска 3-нм пластин (речь идёт именно о трафаретах, из которых вырезают кристаллы) уже в следующем году должен достичь 100 000 единиц. Поскольку ожидается, что компании Qualcomm и MediaTek перейдут на технологический процесс N3E в следующем году для своих флагманских мобильных систем на кристалле Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 соответственно, следует ожидать еще большего роста популярности чипов на 3 нанометрах, а также соответствующего роста прибыли самой TSMC.

Одной из причин, почему Apple на текущий момент единственный эксклюзивный заказчик чипов на 3 нанометрах у TSMC, является слишком высокая текущая стоимость пластин, из которых вырезают чипы, так как процент брака слишком высок — технология слишком новая. По слухам, стоимость каждой пластины составляет 20 000 долларов, а учитывая, что 45% всех пластин выходят бракованными, расходы на производство одного чипа можно спокойно умножать на два, хотя чипы на 3 нм и так очень дорогие, так что никто кроме Apple себе такого позволить просто не может. Но в 2024 году ситуация существенно изменится, потому что количество брака снизится до уровня в 15%, а это существенное повышение качественных чипов с одной пластины.