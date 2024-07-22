Qualcomm делает Snapdragon 8 Gen 4 более энергоэффективным

Компания Qualcomm, по сообщениям западных инсайдеров, будет использовать второе поколение 3-нанометрового технологического процесса TSMC для производства процессора Snapdragon 8 Gen 4, что, теоретически, предоставит гораздо более высокую энергоэффективность нового чипа. Кроме того, что немаловажно, согласно новым данным журналистов, графическая подсистема процессора будет демонстрировать приличный прирост энергоэффективности по сравнению с конкурентами по рынку. При этом проблем с производительностью тоже не будет — Snapdragon 8 Gen 4 достигает результата в 7300 баллов в многопоточном тесте Geekbench. Это примерно на уровне производительности Snapdragon 8 Gen 3, в то время как A17 Pro от Apple в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max набирает немного больше, но это очень незначительная разница, которая заметна только в бенчмарках, а не в реальных тестах.

Кроме того, специалисты отмечают, что процессор Snapdragon 8 Gen 4 может работать на пиковом уровне производительности, сопоставимом с чипом Dimensity 9300, потребляя при этом вдвое меньше энергии. Соответственно, компания Qualcomm делает ставку на повышении производительности центрального процессора при внушительном снижении энергопотребления, а также на улучшении производительности графической подсистемы. В конечном итоге пользователи может и не заметят, что новый чип сильно мощнее, но они точно заметят сниженное потребление энергии чипа. А это даже важнее процентов мощности.