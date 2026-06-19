Qualcomm готовит две версии Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

По предварительным оценкам, стоимость базовой версии, то есть без урезания по ядрам, может превышать 300 долларов, и на фоне растущих цен на память это становится серьёзной нагрузкой для производителей смартфонов. В таких условиях использование урезанных версий может стать единственным способом удержать себестоимость устройств. Это означает, что только самые дорогие модели, такие как Galaxy S27 Ultra, смогут получить полноценный Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, тогда как остальные устройства будут использовать либо обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6, либо его урезанные варианты. Кроме того, Qualcomm, возможно, позже сформирует широкую линейку флагманских процессоров, чтобы у производителей было больше гибкости при выборе платформ. Но пока что это, безусловно, лишь слухи, которые ещё предстоит подтвердить — благо, ожидать презентацию осталось недолго.