Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8cx Gen 4

На текущий момент компания Apple буквально уделала весь рынок ноутбуков, так как её процессоры на базе ARM обладают безумной производительностью при достаточно низком потреблении энергии. Для ноутбуков это значит внушительная мощность без большого выделения тепла и потребления энергии, что, конечно, очень крутой бонус на фоне конкурентов. Но над подобным решением работают и оппоненты по рынку, которые хотят получить похожий результат и захватить себе часть сегмента тех пользователей, которые предпочитают Windows-решения. Например, компания Qualcomm уже активно работает над процессором Snapdragon 8cx Gen 4, который будут устанавливать в ноутбуки и планшеты нового поколения. И у этого процессора должна быть внушительная производительность.

Дело в том, что первые чипы Snapdragon 8cx были достаточно посредственными именно в плане мощности — даже планшеты на их базе работали очень плохо. Потом было второе поколение, которое тоже справлялось с поставленными задачами очень плохо, а потом вышел чип Snapdragon 8cx Gen 3, который революции не произвёл, но показал, что компания работает в этом направлении. И теперь производитель готовит к релизу Snapdragon 8cx Gen 4, который будет работать на высокой тактовой частоте, будет производиться по современному технологическому процессу и всё в таком духе. Это будет передовое решение, и если компания справится с задачей, то на рынке появятся мощные ноутбуки от крупных производителей с классной автономностью.