Qualcomm готовит к релизу процессор Snapdragon 8s Gen 3

Сегодня появилась информация о том, что компания Qualcomm планирует расширить свой арсенал процессоров для мобильной платформы за счёт чипа Snapdragon 8s Gen 3, который, судя по различным источникам, будет представлен в самое ближайшее время. Более того, в китайских социальных сетях даже появился тизер о том, что вскоре Qualcomm объявит о Snapdragon 8s Gen 3 — по мнению инсайдеров из Китая, мероприятие с анонсом запланировано на 18 марта. Ещё западные журналисты отмечают, что в названии нового процессора указана буква S — это значит, что производитель планирует выпустить в релиз упрощённую версию мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 3. Да, изначально инсайдеры считали, что гаджет получит усовершенствованную систему на кристалле, но потом в сети появились характеристики модели и стало ясно, что она проще оригинала.

Данный процессор должен получит ядро Cortex-X4 с тактовой частотой в 3,0 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 на частоте 2,60 ГГц и три ядра Cortex-A520 на частоте 1,85 ГГц. Кроме того, как и в случае с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, новый процессор будет использовать графическое ядро Adreno 750. Пока что это всё лишь слухи от инсайдеров, но обычно они отлично справлялись с поставленной задачей. Например, ранее в прошлом месяце инсайдеры уже сливали характеристики процессора среднего уровня, которые оказались верными, так их данным можно доверять. Вот только зачем Qualcomm упрощённый процессор, если уже есть флагманская модель?