Qualcomm готовит к релизу процессор Snapdragon 8s Gen 3

Сегодня появилась информация о том, что компания Qualcomm планирует расширить свой арсенал процессоров для мобильной платформы за счёт чипа Snapdragon 8s Gen 3, который, судя по различным источникам, будет представлен в самое ближайшее время. Более того, в китайских социальных сетях даже появился тизер о том, что вскоре Qualcomm объявит о Snapdragon 8s Gen 3 — по мнению инсайдеров из Китая, мероприятие с анонсом запланировано на 18 марта. Ещё западные журналисты отмечают, что в названии нового процессора указана буква S — это значит, что производитель планирует выпустить в релиз упрощённую версию мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 3. Да, изначально инсайдеры считали, что гаджет получит усовершенствованную систему на кристалле, но потом в сети появились характеристики модели и стало ясно, что она проще оригинала.

Данный процессор должен получит ядро Cortex-X4 с тактовой частотой в 3,0 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 на частоте 2,60 ГГц и три ядра Cortex-A520 на частоте 1,85 ГГц. Кроме того, как и в случае с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, новый процессор будет использовать графическое ядро Adreno 750. Пока что это всё лишь слухи от инсайдеров, но обычно они отлично справлялись с поставленной задачей. Например, ранее в прошлом месяце инсайдеры уже сливали характеристики процессора среднего уровня, которые оказались верными, так их данным можно доверять. Вот только зачем Qualcomm упрощённый процессор, если уже есть флагманская модель?
Складной смартфон Energizer Ultimate U660S оценили в 500 евр…
Компания Avenir представила на выставке MWC 2024 доступный складной смартфон Energizer Ultimate U660S, ко…
Так снимает камерофон Xiaomi 14 Ultra. Фото…
Авторитетные инсайдеры Ice Universe и Digital Chat Station поделились фотографиями, сделанными на основ…
Samsung Galaxy A35 5G засветился в Google Play Console…
В Google Play Console обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A35 5G, который еще не был предста…
Глобальную версию OnePlus 12 оценили в 800 долларов …
Компания OnePlus представила глобальную версию смартфона OnePlus 12, который вышел в Китае в декабре прош…
Honor X50 Pro получит батарею на 5800 мАч…
Компания Honor официально объявила, что презентация смартфона Honor X50 Pro пройдет в ближайшее время. Ве…
ASUS ROG Phone 8 появился в продаже …
Компания ASUS выпустила в продажу геймерские смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone Pro, которые были представ…
Redmi A3 оценен в 7 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу бюджетный смартфон Redmi A3, который оценен в 7 и …
Oukitel WP33 Pro получил батарею на 22000 мАч …
Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel WP33 Pro, главной особенностью которой …
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor