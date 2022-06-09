Qualcomm готовит свой процессор для ноутбуков

На данный момент можно более чем с уверенностью сказать, что Apple зарекомендовала себя как одна из ведущих компаний в отрасли, когда речь идет о мощных чипах. Оригинальный M1 был действительно производительным процессором, когда Apple представила MacBook и iPad, а последний M2 просто впечатляет. Излишне говорить, что Apple в настоящее время доминирует своё превосходство и на рынке мобильных чипов. Тем не менее, Qualcomm тоже стремится произвести нечто удивительное, поскольку компания разрабатывает чипы следующего поколения, которые будут использоваться в ноутбуках. Однако есть одна загвоздка: вы не увидите эти сверхбыстрые процессоры в ближайшее время, они должны появиться где-то в конце 2023 года. Qualcomm известна производством чипов как для дорогих, так и для недорогих смартфонов.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — один из лучших мобильных процессоров, которые вы можете найти, и он работает на большинстве флагманских смартфонов. Однако на самом деле компания производила чипсеты для мобильных устройств задолго до Apple — Microsoft Surface Pro X вышел почти за год до того, как Apple представила чипсеты на базе M1. Qualcomm годами поставляет процессоры Snapdragon для компьютеров, однако компании так и не удалось пробиться на рынке. Более ранние версии чипов были очень маломощными и едва ли работали должным образом. Теперь, возможно, производитель исправит данную проблему, выпустив на рынок достаточно производительное решение.