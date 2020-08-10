Qualcomm хочет продавать 5G-чипы Huawei

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что у компании Huawei сейчас не лучшее положение. Дело в том, что США ввела ряд запретов и санкций относительно работы местных компаний с технологическим гигантом Китая. В итоге Huawei потеряла массу софта, который давал возможность продавать смартфон самостоятельно. Более того, некоторые производители аппаратных составляющих тоже не могут работать с производителем, что негативно влияет на их продажи. Среди таких компаний оказалась и Qualcomm — сейчас производитель активно работает над тем, чтобы получить разрешение продавать 5G-чипы для Huawei, ведь это крупнейший покупатель и если от него отказаться, то можно потерять львиную долю прибыли. Ждем новостей на эту тему.