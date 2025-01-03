Qualcomm и MediaTek обойдут Apple по мощности чипов

И хотя Qualcomm и MediaTek не добавили эту функцию в Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400, согласно информации инсайдера, ситуация изменится с выходом новых поколений чипов. Кроме того, оба процессора будут производиться на улучшенном 3-нм техпроцессе TSMC. Например, Qualcomm уже разместила все заказы на производство Snapdragon 8 Elite Gen 2 у тайваньского производителя, снова оставив Samsung без работы. И, что самое интересное, оба чипа будут работать на высоких частотах — производительные ядра Dimensity 9500 покажут частоту в 4,00 ГГц, а Snapdragon 8 Elite Gen 2 получит преимущество благодаря ядрам Oryon, которые протестировали на частоте 5,00 ГГц. Так что в ближайшем будущем мобильные чипы станут сильно мощнее.