Qualcomm официально представила Snapdragon 7+ Gen 3

Компания Qualcomm сегодня анонсировала свой новый процессор под названием Snapdragon 7+ Gen 3, который относится к чипам среднего класса и обладает достаточно неплохим набором возможностей. Платформа является эволюцией Snapdragon 7 Gen 3 и предоставляет производительное ядро нового поколения Cortex-X4, плюс производитель говорит, что у этого процессора возможности при работе с технологиями на базе искусственного интеллекта на устройстве с флагманской серией 8. Также новый чип обещает повышение производительности центрального процессора на 15% и графического ядра Adreno на 45% по сравнению с предшественником при снижении энергопотребления на 5%.

Кроме того, что немаловажно, это первый чип в серии Snapdragon 7 с возможностями генеративного искусственного интеллекта на устройстве. Он поддерживает широкий спектр LLM (большие языковые модели) и LVM (большие модели машинного зрения) — Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano и Zhipu ChatGLM. Функции искусственного интеллекта должны обеспечить пользователя большей свободой при поиске или создании контента, ведь раньше ничего подобного реализовать на мощности смартфона было невозможно. Также производитель отмечает, что Snapdragon 7+ Gen 3 построен на технологическом процессе 4 нм, и основное ядро Cortex-X4 CPU имеет тактовую частоту 2,8 ГГц. Также есть 4 производительных ядра с частотой 2,6 ГГц и 3 эффективных ядра Cortex-A520 на 1,9 ГГц. То есть это почти флагманский процессор.
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