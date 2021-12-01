Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 1

Компания Qualcomm решила отойти от привычного шаблона названия своих собственных процессоров, представив модель Snapdragon 8 Gen 1. Новая система на кристалле включает в себя собственный модем Qualcomm X65 5G и компания заявляет, что теоретическая скорость его загрузки составляет 10 Гбит/сек. Это одна из тех характеристик, которые впечатляют на бумаге, но не имеют большого значения в реальном мире, поскольку некоторые из самых быстрых сетей 5G не могут обеспечить скорость выше 4 Гбит/сек в идеальных условиях. Кроме того, как и в случае со своими прошлыми флагманскими чипсетами, Qualcomm приложила значительные усилия для улучшения работы камеры. Gen 1 оснащен 18-битным процессором обработки сигналов изображения. На практике это означает, что Gen 1 может обрабатывать данные с трех 36-мегапиксельных камер одновременно без какой-либо задержки срабатывания затвора.

Стоит отметить, что Gen 1 не будет давать значительно повышенную производительность по сравнению с тем, что уже было возможно с Snapdragon 888 Plus. Новинка разве что даст повышенную производительность в задачах, связанных с ИИ — это возможно благодаря новому движку AI седьмого поколения Qualcomm, который, по словам компании, в четыре раза быстрее, чем его предшественник. И это вполне ожидаемо — производители давно говорили о том, что мощность процессора рано или поздно перестанет увеличиваться, и тогда производители будут работать над другими областями — фотографией, ИИ, автономностью.