Qualcomm представила чипы для ноутбуков

Чипы будут использоваться на мобильных устройствах. Производитель обещает выпустить их на устройствах в 2020 году. Snapdragon 7c SoC - восьмиядерная платформа для устройств начального уровня. Ядро Kryo 468 с тактовой частотой 2,4 ГГц, графическим процессором Adreno 618 и модемом X15 LTE гарантирует увеличение производительности на 25% и удваивает время автономной работы.

Snapdragon 8c будет использовать 7 нм техпроцесс. Благодаря Kryo 490 Gold и Kryo 490 Silver с тактовой частотой 2,45 ГГц, графическому процессору Adreno 675 и модему X24 LTE этот чип обеспечит увеличение производительности до 30% по сравнению с Snapdragon 850. Они может быть использованы с модемом X55 5G. Snapdragon 8c, созданный для массового использования, оснащен AI-движком Qualcomm.