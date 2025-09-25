Qualcomm представила мощные ARM-процессоры для ноутбуков

Помимо процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm представила ещё два совершенно новых решения для ноутбуков — Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite. Оба чипа производятся по 3-нанометровому техпроцессу и позиционируются как процессоры нового уровня. Snapdragon X2 Elite Extreme имеет единственный вариант с номером X2E-96-100. В его составе 18 ядер — 12 «Prime» и 6 производительных. Это первый ARM-чип, способный работать на частоте 5,00 ГГц, но такого буста можно достичь только при нагрузке на одно-два ядра, и лишь при условии, что ноутбук оснащён очень мощной системой охлаждения. Основные ядра достигают 4,40 ГГц, а производительные — 3,60 ГГц. Общий объём кеша — 53 МБ. Графический процессор Adreno работает на частоте 1,85 ГГц, а нейропроцессор Hexagon обеспечивает производительность на уровне 80 TOPS. Поддерживается оперативная память LPDDR5X с увеличенной пропускной способностью до 228 ГБ/с.

У Snapdragon X2 Elite предусмотрено два варианта — X2E-88-100 и X2E-80-100. Более мощная версия также оснащена 18 ядрами (12 Prime и 6 производительных) и может разгоняться до 4,70 ГГц при нагрузке на одно-два ядра. Она унаследовала 53 МБ кеша от Extreme-версии. Менее мощная модификация получила 12 ядер и 34 МБ кеша. У обеих версий графика Adreno работает на 1,70 ГГц, а NPU демонстрирует всё те же 80 TOPS. Поддерживается память LPDDR5X с пропускной способностью до 152 ГБ/с. Первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite должны выйти в первой половине 2026 года.