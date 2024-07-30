Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 4s Gen 2

Сегодня компания Qualcomm официально представила свой новый мобильный процессор Snapdragon 4s Gen 2, который является достаточно доступным решением для смартфонов бюджетного сегмента. На мероприятии в Индии, где процессор был официально анонсирован, представители компании сделали акцент на том, что этот процессор не является преемником прошлогоднего Snapdragon 4 Gen 2, а представляет собой более доступный вариант 5G-чипа, изготовленного по 4-нм технологическому процессу. И, конечно, новый чип создавали специально для бюджетных смартфонов, так что у него есть определённые ограничения, на которые стоит обратить внимание. Например, в основе Snapdragon 4s Gen 2 находятся два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, то есть все восемь ядер работают на 200 МГц медленнее по сравнению с ядрами Snapdragon 4 Gen 2.

Новый процессор также оснащён секретным графическим процессором Adreno, поддерживает более медленную оперативную память LPDDR4x и сохраняет поддержку накопителей UFS 3.1. Ещё стоит сказать, что Qualcomm использует более медленный 5G-модем с максимальной скоростью загрузки 1 Гбит/сек, что в целом неплохо для развивающихся стран. Поддержка дисплеев ограничена разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а процессор обработки изображений поддерживает основные камеры с разрешением до 84 Мп (что странно, потому что таких камер на рынке просто нет). Первые смартфоны на базе этого чипа будут представлены уже в этом году.