Qualcomm представила процессор Snapdragon 7 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1+ от Qualcomm является самым новым флагманским чипсетом по умолчанию в мире Android, но мы также получили новый вариант среднего класса с Snapdragon 7 Gen 1. Новая 4-нм платформа привносит несколько новинок в серию SD 7, включая специальный AI Engine от Qualcomm, захват изображения до 200 Мп и Android Ready SE для решений для электронных денег. Кластер ЦП Kryo с тактовой частотой до 2,4 ГГц вместе с графическим процессором Adreno 662 лежат в основе новой системе на кристалле — Qualcomm утверждает, что новый чип обрабатывает графику на 20% быстрее, чем уходящий в небытие Snapdragon 778G, а задачи искусственного интеллекта на новой платформе выполняются на 30% лучше.

Утверждается, что Adreno Frame Motion Engine удваивает частоту кадров в играх при сохранении того же энергопотребления, что и SD 778G. Новый чип поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LP-DDR5, хотя, конечно, шансов получить столько оперативной памяти в среднем классе равна нулю. SD 7 Gen 1 также получает модем Snapdragon X62 5G, обеспечивающий скорость загрузки 4,4 Гбит/сек с двойным резервным подключением 5G как в (SA), так и в автономном (NSA) режимах. Также на борту есть WiFi 6E, Bluetooth 5.3 с поддержкой Snapdragon Sound и aptX. А ещё чип Qualcomm Spectra поддерживает фотосъемку с разрешением до 200 Мп и запись видео 4K HDR. Здесь также возможна 10-битная фотосъемка HEIC и видеозапись HEVC. Еще одно новшество — Android SE и Trusted Management Engine, которые обещают оптимальную безопасность для цифровых ключей и кошельков.
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