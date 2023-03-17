Qualcomm представила процессор Snapdragon 7+ Gen 2

Сегодня компания Qualcomm официально представила миру свой новейший процессор среднего класса под названием Snapdragon 7+ Gen 2, который предоставляет доступ недорогим смартфонам к просто безумному набору возможностей. Здесь сразу стоит отметить, что производитель на самом деле не делает акцент на чистой производительности мобильного процессора, потому что она и без того внушительная — современные приложения просто не могут использовать те возможности, которые реализовала компания Qualcomm. Главная фишка Snapdragon 7+ Gen 2 в том, что он предоставляет доступ к достаточно приличному набору функций и возможностей за пределами производительности в играх и прочих приложениях. Например, процессор поддерживает датчики изображения до 200 Мп.

На текущий момент подобные камеры уже существуют, они достаточно неплохо справляются с поставленными задачами и при этом стоят относительно недорого, но в доступных смартфонах и устройствах среднего класса они появиться просто не могли, потому что процессоры для этого уровня гаджетов такие камеры не поддерживал. Более того, стоит отметить, что теперь процессор среднего класса Snapdragon 7+ Gen 2 может похвастаться премиальной аудиосистемой, передовым модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и массой других преимуществ, мимо которых пользователи в будущем не смогут пройти. Отличные новости для пользователей, которые обычно не стремятся покупать флагманские смартфоны.
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