Qualcomm сотрудничает с Tencent по игровым устройствам

Qualcomm и Tencent объявили, что будут работать вместе над несколькими проектами, включая игровой смартфон с поддержкой Tencent 5G. Qualcomm является крупнейшим производителем мобильных чипов в мире, в то время как Tencent является крупнейшей компанией по разработке программного обеспечения для мобильных устройств в Китае. В рамках соглашения между двумя компаниями будущие мобильные игры от Tencent будут «оптимизированы» для смартфонов Android, работающих на чипах Qualcomm Elite Gaming. Кроме того, Tencent и Qualcomm будут совместно разрабатывать 5G вариант игрового смартфона с поддержкой Tencent.

Устройства 5G могут предлагать гораздо более высокие скорости соединения по сравнению со 4G, и Tencent сможет воспользоваться преимуществами подключения следующего поколения и транслировать «более сложные» игры. Как и Microsoft Azure, Tencent, работает над облачным внутренним сервисом Instant Play для разработчиков игр.